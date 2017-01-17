Десять бывших "беркутовцев" получили российское гражданство

Еще двое проживают в РФ в статусе беженцев

Двенадцать экс-бойцов киевского спецподразделения "Беркут", которые подозреваются в расстреле активистов Евромайдана, проживают на территории России. Десять из них получили российское гражданство, еще двум предоставили вид на жительство в статусе беженцев.

Об этом прокурор департамента спецрасследований Генеральной прокуратуры Украины Роман Псюк, передает Громадське.

"Есть официальный ответ от Генеральной прокуратуры РФ. По состоянию на данный момент, 10 экс-бойцов спецроты "Беркут" получили российское гражданство. Еще два человека скрываются на территории РФ", - сказал он.

Напомним, начальник департамента специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк заявил 13 декабря, что ГПУ направила в суд обвинительные акты относительно 197 подозреваемых по делам Майдана.