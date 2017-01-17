Госкино запретило еще 18 российских фильмов и сериалов

Государственное агентство Украины по вопросам кино отменило государственную регистрацию и признало недействительными прокатные удостоверения, выданные на фильмы и телесериалы с участием российского актера Яна Цапника, внесенного в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
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Ведомство опубликовало список запрещенных фильмов:
- Привет, дуралеи!, реж. Рязанов Е., 1996р.
- Тихие омуты, реж. Рязанов Е., 2000р.
- Ни шагу назад, реж. Воробьев В., Звездаков Е., 2007р.
- Сорокопятка, реж. Афонин В., 2008р.
- Роман выходного дня, реж. Жилко В., 2009р.
- Услышь мое серце, реж. Фархшатова Ф., 2009р.
- Зимнее танго, реж. Янощук В., 2011.
- Ошибки любви, реж. Снежная М., 2012р.
- 30 свиданий, реж. Капитан Т., 2015р.
- Две судьбы, реж. Краснопольский В., Усков В., 2002р.
- Под ливнем пуль, реж. Воробьев В., 2006р.
- Формула стихии, реж. Кузьменко Ю., 2006р.
- Колдовская любовь (1-62 сер.), реж. Балкашинов В., Янощук В., 2008р.
- Веское основание для убийства, реж. Горобец М., 2009р.
- Идеальный брак, реж. Анашкин Е., 2012р.
- Братство десанта, реж. Назикан А., Татарский В., 2012р.
- Королева бандитов, реж. Девятилов В., 2013р.
- Вечный отпуск, реж. Власова В., 2016р.
В декабре СБУ запретила Яну Цапнику въезд на территорию Украины сроком на пять лет. Он сыграл роль "ополченца армии ДНР" в пропагандистском фильме российского канала НТВ "Военный корреспондент".