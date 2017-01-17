Верховная Рада постановила отмечать День украинского добровольца

Верховная Рада установила, что в Украине 14 марта будет отмечаться День украинского добровольца. За постановление "Об установлении Дня украинского добровольца" проголосовал 231 народный депутат, передает УНИАН.

Постановление принято с целью чествования мужества и героизма защитников независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, содействия дальнейшему укреплению патриотического духа в обществе, усиления общественного внимания и заботы об участниках добровольческих формирований и в поддержку инициативы общественности.

Также Кабинету Министров рекомендовали разработать с привлечением общественности и активных участников добровольческих формирований и утвердить в месячный срок со дня принятия постановления комплексный план мероприятий по празднованию на государственном уровне Дня украинского добровольца.

Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.