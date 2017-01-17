Всего боевики нарушали режим прекращения огня 31 раз

По состоянию на 18:00 17 января в зоне АТО зафиксирован 31 обстрел со стороны незаконных вооруженных формирований. Потерь среди наших военных нет. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

На мариупольском направлении российско-оккупационные войска из 82 миллиметровых минометов вели огонь по Широкино. Из гранатометов и стрелкового оружия - по Лебединскому, Водяному, Широкино и Гнутово, из вооружения БМП - по Березовому. По Широкино огонь вел снайпер.

На луганском направлении из 120 и 82 миллиметровых минометов боевики обстреляли Троицкое.

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На донецком направлении из гранатометов различных систем и стрелкового оружия оккупанты вели огонь по Авдеевке и Опытному.