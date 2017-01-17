Главари "Л/ДНР" прибыли на тайное совещание в Крым, - Чубаров

Главари террористических организаций "ЛНР" и "ДНР" – Игорь Плотницкий и Александр Захарченко - прибыли в Крым для того, чтобы поучаствовать в тайном совещании, где люди из близкого окружения президента России Владимира Путина дадут им указания о действиях на ближайшие месяцы.

Об этом заявил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, передает Обозреватель.

"Есть официальная версия, по которой главы этих террористических образований едут в Крым, чтобы принять участие в очередной годовщине подписания Переяславских соглашений... Я уверен, что там пройдет некое совещание, на котором близкие к Путину люди будут инструктировать Захарченко и Плотницкого в отношении их действий на ближайшие месяцы", — заявил Чубаров.

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Ранее помощник президента России Владислав Сурков во время совещания в Донецке в достаточно жесткой форме выразил недовольство действиями отдельных "министров правительства" оккупированных территорий, а также обвинил "силовой блок" оккупантов в полном бездействии и непрофессионализме.

