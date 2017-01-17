СБУ запретила мэру польского Перемышля въезд в Украину

Запрет был выдан еще летом 2016 года, но известно об этом стало только сегодня

Служба безопасности Украины запретила мэру польского города Перемышль Роберту Хоме въезд в Украину. Об этом сообщает Европейская правда.

Как отметила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская, такой запрет был выдан еще летом прошлого года "в интересах обеспечения безопасности нашего государства", но известно об этом стало только сегодня, 17 января.

Информацию о запрете распространил польский ресурс Zycie Podkarpackie.

По информации издания, мэр Перемышля Роберт Хома не смог 17 января пересечь польско-украинскую границу, когда ехал в нашу страну по приглашению украинской стороны.

"Объяснения на границе продолжались полчаса. Потом я получил официальный документ на украинском языке, выданный СБУ, что мне запрещен въезд на территорию Украины. Объяснение очень немногословны, пограничники ссылаются на какие-то скупые рекомендации, выданные "центром", – цитирует издание польского градоначальника.

Напомним, в польском Перемышле в субботу, 10 декабря, во время ежегодного "Марша перемышльских и львовских орлят" с участием польских патриотических и националистических организаций прозвучали антиукраинские лозунги. Некоторые участники скандировали: "Смерть украинцам" и "Перемышль, Львов – всегда польские".