Ефремову продлили арест на два месяца

Во вторник, 17 января, Старобельский районный суд Луганской области продлил арест экс-председателю фракции Партии регионов в Верховной Раде Александру Ефремову мера пресечения в виде содержания под стражей до 17 марта. Об этом сообщает Громадське.

Соответствующее решение было принято по ходатайству прокуратуры.

Как известно, 16 января 2017 Старобельский суд начал подготовительное заседание по делу Ефремова.

Напомним, 30 июля Ефремова задержали в аэропорту "Борисполь", откуда он, по данным ГПУ, пытался вылететь в Вену. 1 августа Печерский районный суд Киева арестовал его на 2 месяца без права внесения залога.

4 января Генеральная прокуратура передала обвинительный акт в суд.

Ефремову инкриминируют организацию захвата здания Луганской областной государственной администрации (ч.3 ст.27, ст.341 УК Украины), пособничество в захвате здания управления СБУ в Луганской области (ч.5 ст.27, ст.341 УК Украины), совершение преднамеренных действий с целью изменения пределов территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией (ч. 3 ст.110 УК Украины), содействие созданию и деятельности террористической организации "Луганская народная республика" (ч.1 ст.258-3 УК Украины), а также государственную измена (ч.1 ст.111 УК Украины).