Минобороны РФ: Украина провела инспекцию военных объектов в Ростовской области

Представители Украины проинспектировали российские военные объекты в Ростовской области Об этом сообщил начальник российского национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

"В период с 16 по 19 января в рамках Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности украинская инспекционная группа, в состав которой вошли представители Дании и Канады, провела инспекцию указанного района на территории Южного военного округа - в районе городов Ростов-на-Дону, Азов, Таганрог, Новошахтинск, Каменск-Шахтинский и Новочеркасск", - сказал он.

В Минобороны РФ заверили, что инспекторам была предоставлена возможность побывать на военных полигонах Кадамовский и Кузьминский, железнодорожных станциях погрузки и выгрузки Матвеев Курган и Хапры.

Кроме того, подчеркнул Рыжков, инспекторы получили необходимую информацию от командования всех воинских частей и формирований, расположенных в указанных районах.

"В ходе работы интернациональная инспекционная группа не наблюдала в указанном районе военной деятельности вооруженных сил Российской Федерации, подлежащей предварительному уведомлению", - сообщил Рыжков.

Ранее сообщалось, что Россия разместит в оккупированном Крыму дополнительные зенитные ракетные системы С-400 "Триумф".