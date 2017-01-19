Минобороны РФ: Украина провела инспекцию военных объектов в Ростовской области

Представители Украины проинспектировали российские военные объекты в Ростовской области Об этом сообщил начальник российского национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
"В период с 16 по 19 января в рамках Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности украинская инспекционная группа, в состав которой вошли представители Дании и Канады, провела инспекцию указанного района на территории Южного военного округа - в районе городов Ростов-на-Дону, Азов, Таганрог, Новошахтинск, Каменск-Шахтинский и Новочеркасск", - сказал он.
- ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Россия закупает оружие на более чем $2 млрд
В Минобороны РФ заверили, что инспекторам была предоставлена возможность побывать на военных полигонах Кадамовский и Кузьминский, железнодорожных станциях погрузки и выгрузки Матвеев Курган и Хапры.
Кроме того, подчеркнул Рыжков, инспекторы получили необходимую информацию от командования всех воинских частей и формирований, расположенных в указанных районах.
"В ходе работы интернациональная инспекционная группа не наблюдала в указанном районе военной деятельности вооруженных сил Российской Федерации, подлежащей предварительному уведомлению", - сообщил Рыжков.
Ранее сообщалось, что Россия разместит в оккупированном Крыму дополнительные зенитные ракетные системы С-400 "Триумф".