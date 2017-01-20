За минувшие сутки в районе проведения антитеррористической операции зафиксировано 19 обстрелов украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований. Потерь среди наших военнослужащих нет. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

На мариупольском направлении из гранатометов и стрелкового оружия оккупанты обстреливали Гнутово, Водяное и Широкино.

На донецком направлении - из тех же видов вооружения - Авдеевку, Луганское и Зайцево.

На луганском направлении российско-оккупационные войска использовали 120 миллиметровые минометы, неоднократно обстреливая Крымское, а из гранатометов - Новозвановку.