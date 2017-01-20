В украинской армии появится шведский стол

Министр обороны Степан Полторак подписал концепцию реформирования системы питания армии до 2020 года, а также план ее реализации. Об это сообщил советник президента Юрий Бирюков в Facebook .

"А это значит, что шведский стол, выбор блюд, салаты, йогурты и соки - все будет. И ровно так, как мы и планировали", - написал он.

В течение года на новые стандарты питания переведут Одесскую Западную базу ВМС, 19-ю ракетную бригаду, 184-й учебный центр Старычи, 142-й учебный центр ССО, 199-й учебный центр ВДВ, 79-ю ДШБ, 8-й ОП СпН (включая 140 у/ц ССО), 3-й ОП СпН, 37 ОПЗ, 56 ОМПБр и ряд других армейских частей.

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Новая система питания будет внедрена в Одесском, Львовском, Киевском, Харьковском и Винницком военных госпиталях, а также в военных учебных заведениях: Военной академии сухопутных войск, Национальной академии сухопутных войск, Военном лицее им. Богуна, Национальном университете обороны, Военном институте телекоммуникаций и информатизации, Военном институте им. Королева и Национальном университете воздушных сил им. Кожедуба.

"На ремонт и оборудование столовых и пищеблоков уже выделено более 150 млн грн. Будут закупаться нормальные парконвектоматы и мясорубки, картофелечистки и холодильные шкафы", - добавил Бирюков.

Напомним, в сентябре 2016 года министерство обороны утвердило технические условия для сухпайков нового типа для украинских военнослужащих.