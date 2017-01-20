В ночь на 20 января в Киеве в Голосеевском районе горели киоски, расположенные в торговом ряду. Жертв и пострадавших при пожаре нет. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киеве.

"20 января в 2:32 в оперативно-координационный центр Главного управления ГосЧС в Киеве поступило сообщение о пожаре на улице Изюмской, что в Голосеевском районе столицы", - говорится в нем.

Согласно сообщению, пожарные, прибывшие по вызову, установили, что на площади около 200 кв. м горят киоски, расположенные в торговом ряду. В 3:31 пожар площадью 250 кв. м был локализован, а в 4:16 - ликвидирован.

В результате пожара были повреждены 8 торговых киосков со строительными и промышленными товарами.

Фото: kyiv.dsns.gov.ua