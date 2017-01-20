Хаг: Прежде чем оценивать необходимость вооруженной миссии в Донбассе, надо определить ее задачи

Первый замглавы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хаг заявляет, что странам-членам ОБСЕ надо определить задачи, которые будут возлагаться на возможную вооруженную миссию в Донбассе, прежде чем давать оценку необходимости внедрения такой миссии.

Об этом он сказал во время брифинга в Мариуполе, передает УНИАН.

"Вопрос заключается в том, что в первую очередь нужно найти ответ: каким будет задание этого вооруженного компонента миссии. И только потом можно было бы сделать оценку. Но задание должно быть определено странами-участниками ОБСЕ", – отмечает Хаг.

По его мнению, перед тем, как оценка потребности вооруженного компонента миссии может быть сделана, надо ответить на много вопросов.

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Хаг заявил, что не может больше обсуждать эту тему, поскольку не он и не специальная мониторинговая миссия решает, какими будут обязанности возможной вооруженной миссии в Донбассе.

"Это решение, которое должны принять все 57 стран-участниц ОБСЕ. Они должны найти консенсус в этом вопросе", – заявил Хаг.

Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва, якобы, согласна вооружить наблюдателей ОБСЕ, работающих на линии соприкосновения в Донбассе.