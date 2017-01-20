Пятая сессия Верховной Рады восьмого созыва закрыта

В течение пяти месяцев работы депутаты приняли 106 законов в целом, из них 16 ратификаций, 60 законопроектов были одобрены в первом чтении

Спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий закрыл пятую сессию парламента восьмого созыва.

"Сегодня завершилась пятая сессия ВРУ 8-го созыва. Во время этой сессии в течение пяти месяцев работы она приняла 106 законов в целом, из них 16 ратификаций, 60 законопроектов были одобрены в первом чтении. Но это лишь статистика, мы смогли пройти путем реформ во многих сферах", — подчеркнул глава парламента.

После этого Парубий объявил о завершении сессии: "Уважаемые народные депутаты, согласно статье 83 Конституции Украины, очередная шестая сессия Верховной Рады Украины 8 созыва начнет свою работу во вторник 7 февраля 2017 года. Спасибо всем за плодотворную работу. Пятая сессия 8 созыва объявляется закрытой".

Напомним, ранее украинский парламент утвердил календарный план проведения шестой сессии. Соответствующий проект постановления № 5585 поддержали 232 народных депутата.

В частности, согласно плану, сессия откроется 7 февраля и завершится 21 июля. Первое заседание согласительного совета пройдет 6 февраля, а 7 февраля состоится первое пленарное заседание шестой сессии. Согласно документу, последнее пленарное заседание на следующей сессии пройдет 14 июля.