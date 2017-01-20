За минувшие сутки в районе проведения антитеррористической операции в результате боевых действий погибших и раненых в рядах украинских войск нет. Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник, передает информационно-аналитический центр СНБО.

На луганском направлении боевики значительно уменьшили количество обстрелов. Единственным исключением было Крымское, которое оккупанты днем активно обстреляли из минометов и гранатометов. Враг выпустил 19 мин по нашим позициям. Ближе к полуночи боевики открыли огонь из гранатометов по Новозвановке. Все обстрелы имели преимущественно эпизодический характер.

Всего на луганском направлении произошло 3 вражеских обстрелов, в том числе 2 – из тяжелого вооружения.

На донецком направлении наблюдается относительно спокойная обстановка. Тяжелое вооружение боевиками не применялось. Тем не менее, враг провел ряд обстрелов в Авдеевке, используя при этом тяжелые пулеметы и гранатометы различных систем. Также режим тишины боевики нарушали к северу от Горловки и на Светлодарской дуге. Тяжелое вооружение при этом не применялось.

Всего за минувшие сутки на Донецком направлении произошло 5 вражеских обстрелов.

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На мариупольском направлении в течение суток враг был активным исключительно на крайнем юге – в Гнутово, Водяном и Широкино. Там боевики провели эпизодические обстрелы наших позиций. Опять же, тяжелое вооружение противник не использовал.

Всего за минувшие сутки на мариупольском направлении произошло 11 вражеских обстрелов.