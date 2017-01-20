Украина и Британия в 2017 году расширят военное сотрудничество

Военнослужащие ВСУ будут учиться по британским программам в Украине и Англии

Украина и Великобритания договорились о продолжении политического диалога между странами, а также расширении программ по подготовке украинских военных британскими инструкторами. Об этом сообщил министр обороны Украины Степан Полторак, передает РБК-Украина.

"Мы определили вопросы по расширению нашего сотрудничества на 2017 год", – сказал Полторак.

По его словам, основными направлениями дальнейшего сотрудничества между странами, среди прочего, станет продолжение политического диалога, подготовка украинских военных по специальным британским программам, а также обучение наших специалистов оборонной сферы в учебных заведениях Англии.

"Мы приняли решение по расширению этой подготовки относительно всех Вооруженных сил", –отметил глава украинского оборонного ведомства.

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Полторак отметил, что уже около 3 тыс. украинских военных прошли профподготовку с помощью инструкторов из Британии.

Министр также добавил, что на встрече обсуждались вопросы киберзащиты и разведки.