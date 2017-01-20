Власти Италии сообщили, что надежда обнаружить живых людей в гостинице еще есть.

По данным телеканала Rainews24, на который ссылается РИА Новости, выжившие до сих пор заблокированы в здании.

К месту трагедии были направлены армейские подразделения и спецтехника для того, чтобы расчистить подъезды к отелю, а также отряды пожарных и спасателей для того, чтобы вести поиски.

Для эвакуации людей на место происшествия также были направлены спасательные вертолеты.

Напомним, в среду в центральной Италии произошли мощные подземные толчки, после этого в горах в регионе Абруццо сошла снежная лавина.

Она погребла под собой гостиницу, где в тот момент находились 34 человека: 22 постояльца, восемь сотрудников и четверо гостей.