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Минздрав: Внедрение семейной медицины кардинально изменит к лучшему ситуацию с болезнями

Минздрав: Внедрение семейной медицины кардинально изменит к лучшему ситуацию с болезнями
www.medeek.ru

Самые здоровые страны Европы имеют сильную семейную медицину

21.01.17 723
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В Украине медицинская реформа предусматривает, среди прочего, внедрение семейной медицины и открытие амбулаторий семейного врача.

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что внедрение семейной медицины в Украине кардинально изменит к лучшему ситуацию с заболеваемостью.

Об этом она сказала журналистам в Житомире на пресс-конференции, передает УНИАН.

По словам Супрун, начатая в Украине медицинская реформа предусматривает, среди прочего, внедрение семейной медицины и открытие амбулаторий семейного врача.

"Самые здоровые страны Европы имеют сильную семейную медицину. От больниц здоровье человека не зависит, во многом оно зависит от семейного врача, в Украине сейчас это звено отсутствует. И это наша цель - чтобы у каждого украинца был свой врач",- рассказал замминистра здравоохранения Павел Ковтонюк.

Находясь в Житомире с рабочим визитом, Супрун приняла участие в презентации современной системы электронной регистрации в поликлинике № 2 КУ "Центральная городская больница №1 Житомира".

Напомним, 29 декабря прошлого года в Житомире открыли первую амбулаторию семейного врача, на которую из городского бюджета выделили 1,7 млн грн.

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