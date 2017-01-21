Террористы готовы провести "выборы" в оккупированном Донбассе по команде из Москвы, - ИС

Бандиты готовят двойные списки – как на случай проведения выборов по законам Украины, так и по "закону о выборах ДНР"

В "ДНР" продолжается подготовка к так называемым "выборам".

Об этом сообщил в Facebook народный депутат, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

По его информации, "органам местной власти" конкретные сроки проведения возможных выборов не известны – дано распоряжение быть готовыми для немедленного проведения "выборов" в случае получения команды из Москвы.

"Также определено, что "местные власти" должны быть готовы в случае получения такой команды к проведению выборов как по избирательному законодательству Украины, так и по "закону о выборах ДНР", - пишет Тымчук.

Учитывая этот "нюанс", пишет координатор ИС, в настоящее время формируются двойные списки избирательных комиссий и кандидатов.

"Уже сформированы списки кандидатов из представителей команды (главы террористов "ДНР" Александра – ред.) Захарченко, а также лиц, которые активно поддерживают "ДНР" ("политики" и "активисты") и принимали участие в боевых действиях против Украины ("ветераны ополчения")", - пишет депутат.

Также идет формирование "дублирующих" списков - для выборов по украинскому законодательству - из лиц, которые пользуются доверием руководства "ДНР", но с 2014 года занимали условно нейтральную позицию, не нарушили законы Украины и имеют авторитет среди местного населения.

