В результате спецоперации злоумышленники были задержаны с приведенным в готовность самодельным взрывным устройством

Служба безопасности Украины обнародовала видеодоказательства планирования покушения на общественного деятеля, народного депутата, которое готовилось и контролировалось с территории России.

Злоумышленники планировали взорвать автомобиль народного депутата. Запасным вариантом был взрыв на маршруте его движения. Были отработаны пути скорейшего отхода с места совершения преступления и побега в РФ.

Об этом сообщил глава СБУ Василий Грицак, передает телеканал "112 Украина".

В результате спецоперации в пятницу вечером злоумышленники были задержаны с приведенным в готовность самодельным взрывным устройством вблизи жилья народного депутата.

Грицак сообщил, что для подготовки убийства оба мужчины прибыли в Украину 14 декабря, сначала в Харьков, где они находились 5 суток, после чего приехали в Киев и в течение недели проводили разведку, в частности, изучали маршруты передвижения депутата, автомобилей, на которых он ездит, следили за местами работы, проживания, местами его вероятного появления.

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Задержанные намеревались заложить взрывное устройство под автомобиль депутата, чтобы он подорвался на месте или во время движения. Согласно перехваченным разговорам задержанных, после совершения преступления они планировали бежать в Россию.