В Мариуполе военные попали в ДТП: один погиб на месте, второй в тяжелом состоянии

В Мариуполе в результате ДТП с участием двух военнослужащих Вооруженных сил Украины один из бойцов погиб на месте, второй в тяжелом состоянии находится в больнице.
Об этом вечером 21 января сообщили в пресс-центре штаба АТО.
"В результате ДТП один военнослужащий погиб на месте. Второй военнослужащий доставлен в больницу скорой медицинской помощи города Мариуполь в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.
Предварительно установлено, что водитель автомобиля не справился с управлением.
Расследование причин и обстоятельств ДТП продолжается.
Местное издание mariupol.tv пишет, что в результате ДТП автомобиль буквально разорвало на части.