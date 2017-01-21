В Мариуполе военные попали в ДТП: один погиб на месте, второй в тяжелом состоянии

В Мариуполе в результате ДТП с участием двух военнослужащих Вооруженных сил Украины один из бойцов погиб на месте, второй в тяжелом состоянии находится в больнице.

Об этом вечером 21 января сообщили в пресс-центре штаба АТО.

"В результате ДТП один военнослужащий погиб на месте. Второй военнослужащий доставлен в больницу скорой медицинской помощи города Мариуполь в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что водитель автомобиля не справился с управлением.

Расследование причин и обстоятельств ДТП продолжается.

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Местное издание mariupol.tv пишет, что в результате ДТП автомобиль буквально разорвало на части.

