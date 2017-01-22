Сегодня в Украине отмечают День Соборности

В Украине сегодня, 22 января, отмечают День Соборности. Этот День ежегодно празднуется в Украине с 1999 года и приурочен ко дню провозглашения Акта объединения Украинской Народной Республики (УНР) и Западно-Украинской Народной Республики (ЗУНР).

УНР и ЗУНР объединились 22 января 1919 года – в первую годовщину IV Универсала Украинской центральной рады (УЦР), провозглашающего полную независимость УНР.

Ко Дню Соборности Украины в Киеве пройдут торжества с участием первых лиц государства, представителей центральных и местных органов исполнительной власти, народных депутатов, участников АТО, научных и культурных деятелей.

Сегодня состоится традиционное возложение цветов к памятникам Тарасу Шевченко и Михаилу Грушевскому. Также на ул. Сечевых Стрельцов откроют мемориальную доску в честь командира корпуса Сечевых Стрельцов, полковника Армии УНР, основателя Организации украинских националистов Евгения Коновальца.

В программе официальных мероприятий: возложение цветов и к памятникам, памятным знакам и местам захоронений выдающихся деятелей УНР и ЗУНР, борцов за независимость Украины в ХХ веке, погибших участников Революции Достоинства и АТО.

С полным перечнем запланированных мероприятий в столице ко Дню Соборности 2017 можно ознакомиться на сайте КГГА.

На мосту Патона в этом году пройдет юбилейный 10-й флешмоб "Живая цепь", который соединит два берега Днепра. Изюминкой мероприятия станет 30-метровый государственный флаг, который развернут вдоль моста Патона в честь праздника Соборности и в память о масштабной акции 1990 года. Сбор участников мероприятия начнется в 10:00. Организаторы призывают присоединиться к флешмобу жителей других городов Украины. В прошлом году подобные акции прошли более чем в 100 городах, и даже в небольших населенных пунктах и селах Украины.