Советник главы МВД назвал имя депутата, на которого пытались совершить покушение

Народным депутатом, на которого 21 января в Киеве пытались совершить покушение, оказался парламентарий от "Народного фронта" Антон Геращенко. Об этом сообщил в Facebook советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк.

"СБУ провела успешную спецоперацию по предотвращению покушения на убийство государственного деятеля. Сегодня можем сказать, что речь идет о попытке убийства нашего друга и соратника, народного депутата Украины Антона Геращенко. Заказчики убийства – российские спецслужбы", – написал Шкиряк.

При этом главными мотивами покушения Шкиряк назвал "контртеррористическую деятельность сайта "Миротворец" и жесткую открытую, публичную антироссийскую деятельность Антона".

"Почерк заказчиков идентичен с планированием и осуществлением теракта с убийством Павла Шеремета. Детали позже, по согласованию со следствием", – добавил советник главы МВД.

Ранее сообщалось, что сотрудники Службы безопасности Украины предотвратили убийство в Киеве общественного деятеля, народного депутата Украины.