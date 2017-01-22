Для военнослужащих ВСУ день прошел без потерь

За минувшие сутки в зоне АТО в результате боевых действий погибших и раненых в рядах украинских войск нет. Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник, передает Украинский кризисный медиацентр.

Мариупольское направление

Боевики вновь активизировались на приморских рубежах: Водяное – Лебединское – Широкино. Вчера на этом участке произошло три четверти всех обстрелов на мариупольском направлении. В Водяном и Широкино враг провел по одному кратковременном минометному обстрелу. Снайперы противника дважды открывали огонь в сторону украинских военных в этом районе.

Боевики применили легкое вооружение в Новогригорьевке, Гранитном, Павлополе и Талаковке.

Всего за минувшие сутки на мариупольском направлении состоялся 21 обстрел со стороны боевиков.

Луганское направление

Боевые действия велись в основном в Попаснянском районе. Там боевики открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов и пулеметов. По одному случаю нарушения режима тишины произошло вблизи Станицы Луганской и в Троицком. В последнем боевики выпустили две мины калибра 82 мм в сторону украинских позиций.

Всего на луганском направлении произошло семь обстрелов со стороны боевиков, один из которых – с применением минометов.

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Донецкое направление

Незаконные вооруженные формирования открыли огонь из гранатометов по украинских военных в Зайцево. Ближе к обеду противник активизировался в Авдеевский промзоне, где до полуночи произошло три перестрелки, каждая продолжительностью не менее часа. Также одна вооруженная провокация противника была зафиксирована вечером в Новгородском.

Всего за минувшие сутки на донецком направлении боевики совершили пять обстрелов.