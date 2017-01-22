Суд арестовал подозреваемых в покушении на два месяца, – Геращенко

Шевченковский районный суд Киева арестовал двоих подозреваемых в деле о покушении на народного депутата от "Народного фронта" Антона Геращенко на два месяца без права внесения залога. Об этом сообщил в Facebook сам Геращенко.

"При выборе меры пресечения суд учел как объем приведенных следователями и прокурорами доказательств причастности к планированию и подготовке моего убийства, так и факт того, что один из двух задержанных был досрочно амнистирован оккупационными властями Крыма спецслужбами РФ для участия в подрывной работе против Украины, что, кстати, сделано уже не в первый раз", – отметил депутат.

По его словам, по 112 статье уголовного кодекса обоим подозреваемым грозит мера наказания вплоть до пожизненного заключения.

Геращенко подчеркнул, что подозреваемые в организации его ликвидации являются важными свидетелями организации планомерного и целенаправленного государственного терроризма со стороны Российской Федерации.

"Их жизнь и безопасность должна быть вне опасности, для того чтоб они помогли вскрыть диверсионно-террористическую сеть, продолжающую свою работу в Украине и предотвратить дальнейшие террористические акты против украинских журналистов и политиков", – написал депутат.

Он также поблагодарил главу СБУ Василия Грицака и всех сотрудников правоохранительных органов, которые помогли задержать преступников.

"Сам факт, что я был избран российскими спецслужбами мишенью для очередного террористического акта, говорит о том, что то, что я делаю для защиты Национальной безопасности и интересов Украины – правильно", – считает Геращенко.

Депутат также подчеркнул, что независимо от того, жив он сам или нет, проект "Миротворец" продолжит работу.

Ранее сообщалось, что сотрудники Службы безопасности Украины предотвратили убийство в Киеве общественного деятеля, народного депутата Украины.

22 января советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк сообщил, что народным депутатом, на которого 21 января в Киеве пытались совершить покушение, оказался парламентарий от "Народного фронта" Антон Геращенко.