Они передали эстафету коллегам из Госпогранслужбы Украины

В субботу, 21 января, пять генералов Национальной гвардии Украины стали первыми из высокопоставленных силовых структур, кто принял участие в популярном флешмобе #22PushupChallenge – акции в поддержку ветеранов войны с посттравматическим расстройством. Об этом сообщает сайт НГУ.

Генералы Николай Балан, Ярослав Сподар, Олег Гарчу, Гусейн Висханов и Виктор Ганущак 22 раза отжались во внутреннем дворике главного управления Национальной гвардии. Эстафету передали коллегам из Госпогранслужбы Украины.

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Украинцы организовали в соцсетях флешмоб для привлечения внимания общественности к нуждающимся в психологической реабилитации бойцов АТО, вернувшихся с войны. Участники флешмоба в течение 22 дней отжимаются перед камеру 22 раза, и передают эстафету другим.

Во флешмобе приняли участие украинский футболист Александр Шовковский, разведчики АТО и многие другие.