Киевское метро оптимизирует график движения поездов

В текущем году "Киевский метрополитен" намерен оптимизировать график движения поездов.

Об этом говорится в ответе пресс-службы предприятия в ответ на запрос УНИАН.

Согласно финансовому плану компании на 2017 год, расходы метрополитена на оплату электроэнергии в текущем году увеличатся в 2,8 раза по сравнению с прошлым годом – до 607,9 млн грн.

Для того, чтобы сократить затраты, в компании намерены предпринять ряд мер.

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В частности, руководство метрополитена намерено оптимизировать график движения поездов и режим питания контактной сети в непиковые часы, использовать рациональные режимы курсирования поездов, вести ежесуточный автоматизированный учет электроэнергии, использовать энергосберегающие осветительные приборы, модернизировать вагоны для внедрения асинхронного тягового привода и регулировать работу систем отопления в зависимости от погодных условий.

"Ожидаемый экономический эффект от внедрения вышеперечисленных мер в 2017 году составит 10,7 млн грн", – сообщили в пресс-службе.