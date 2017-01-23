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Ситуация в Донбассе

Теракт под Волновахой: Родственники погибших пожаловались в ЕСПЧ на Украину и Россию

Теракт под Волновахой: Родственники погибших пожаловались в ЕСПЧ на Украину и Россию
Автобус, обстрелянный под Волновахой / Фото: euronews.com

На Россию - за агрессию, на Украину - за бездействие и отсутствие помощи

23.01.17 665
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Родственники погибших и пострадавших в 2015 году в теракте под Волновахой обратились в Европейский суд по правам человека.

Об этом сообщили изданию "ГОРДОН" в юридической компании ILF.

"Россия выступает ответчиком как государство, поддерживающее террористов на украинской территории. Основная претензия заявителей к Украине – нарушение права на жизнь и бездействие. Государство могло попытаться предупредить эту трагедию, минимизировать последствия. А если она уже случилась – провести эффективное расследование. Заявители чувствуют себя брошенными, с ними никто не контактирует – ни следователи, ни чиновники", – сказал специалист по защите прав в ЕСПЧ, советник юридической фирмы ILF Андрей Кристенко.

Решения по аналогичным искам в дальнейшем могут помочь в будущем привлечь Россию к ответственности за военный конфликт и нарушения прав человека, считает юрист.

Официальная причина, по которой не ведется расследование, - в том, что предполагаемое место, откуда велся обстрел, находится на не подконтрольной Украине территории и следствие не может туда попасть. Это – универсальный ответ на многие жалобы по ведению расследований в зоне АТО, но и признание следственными органами собственной неэффективности, уверен Кристенко.

"Люди устали, они два года не получают никакой информации, они не знают, что делается государством для выяснения личностей виновных. Они получили какие-то смехотворные выплаты – даже не от государства, а "депутаты скинулись". И здесь вопрос не в сумме, а в подходе, в отсутствии системной заботы об этих людях. Жалоба в Европейский суд – это, прежде всего, попытка обратить внимание на проблему. Не только по Волновахе, но вообще по зоне АТО", – заявил Кристенко.

Напомним, 13 января 2015 года из реактивных систем залпового огня "Град" был произведен обстрел блокпоста №5 на трассе Мариуполь-Волноваха-Донецк. В результате попадания снаряда от многочисленных осколочных ранений прямо на месте, в салоне автобуса, погибли 10 мирных жителей, еще 2 человека скончались в больнице, 18 человек получили ранения различной степени тяжести. Трагедия была квалифицирована как теракт.

 

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