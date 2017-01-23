На видео бойцы разгружают продовольствие под шквал вражеских обстрелов

Боец АТО Евгений Жуков, позывной "Маршал", обнародовал видео нескольких минут обычных будней военных в Донецком аэропорту. Об этом он написал в Facebook.

"Архивчики поднял. Одна из обычных поездок в новый терминал, которых не счесть. Снята бойцом на телефон", - говорится в тексте записи.

На видео "киборги" разгружают продовольствие под шквал вражеских обстрелов.

Также на видео видно бойца, который не смог уместиться в БТР и просто лег сверху, несмотря на запрет.

"Ну, в общем, 10 минут незабываемого драйва. И да, это память, память о достойном выполнении боевых задач", - написал "киборг".

Напомним, 21 января 2015 года стал последним днем 242-дневной обороны нового терминала Донецкого аэропорта.