Госстат констатирует рост промышленного производства в Украине

В январе-декабре прошлого года по сравнению с аналогичным периодом 2015-го рост промпроизводства составил 2,4%

Промышленное производство в Украине (без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции) в январе-декабре 2016 года по сравнению с аналогичным периодом 2015 увеличилось на 2,4%.

Об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на Государственную службу статистики (Госстат).

В декабре прошлого года по сравнению с ноябрем 2016 года промышленное производство в Украине показало рост в 1,9% (сезонно скорректированный - 2,4%), а по сравнению с декабрем 2015-го - 4,5% (скорректированный на эффект календарных дней - 4,8%).

