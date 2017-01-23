В Сети опубликована переписка пресс-секретаря Союза православных граждан Украины Кирилла Фролова с лояльным к президенту Российской Федерации байкером Александром Залдостановым ("Хирургом").



Переписку опубликовала в Facebook координатор международной волонтерской организации InformNapalm Екатерина Яресько.

"Православный махинатор Кирилл Фролов и хирург-байкер-Залдостанов обсуждают смету тех акций, которые они проводили в украинских городах. Обратите внимание: "Закупка оружия $200 тысяч", - пишет Яресько.

Дата обнародованной переписки – 27 февраля 2014 года, что свидетельствует о том, что пророссийские акции в Украине финансировались Россией еще до аннексии Крыма.

Среди расходов – средства на агитматериалы, одежду, еду и поощрения пророссийски настроенных протестующих в Харькове.

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Яресько отмечает, что публикация переписки – лишь анонс публикаций других документов, которые оказались в распоряжении организации InformNapalm.