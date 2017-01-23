Президент ПАСЕ выступил за снятие всех политических санкций с делегации РФ

Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунт, которого в понедельник избрали на новый годовой срок, заявил о необходимости снятия всех политических санкций с делегации РФ. Об этом он заявил в общении с российскими и украинскими журналистами, передает Европейская правда.

"Я считаю, что россияне должны быть здесь, в ассамблее, с полноценными правами. Но не я должен принимать это решение, это – решение, которое должна принимать ассамблея", - сказал президент ПАСЕ, подчеркнув, что говорит это от себя лично, поскольку не имеет полномочий для таких заявлений от имени организации.

Аграмунт выразил сожаление из-за решения России не участвовать в работе ПАСЕ.

"Позиция РФ не изменилась – они готовы вернуться сюда в случае, если они будут полностью восстановлены в правах, включая право голосовать и участвовать в работе комитетов", - отметил он.

Аграмунт считает, что продолжающаяся оккупация Крыма не является основанием для сохранения санкционных ограничений.

"Я не могу единолично решить, вернется ли Россия с полными правами или нет. Но моя позиция такая: один вопрос – осуждать действия РФ в Украине, и мы уже осудили их. Но это не означает что мы должны прекращать диалог. Совет Европы не будет стоять на обеих ногах без сотрудничества с РФ", - пояснил Аграмунт.

Напомним, 23 января в Страсбурге началась зимняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы, которая продлится до 27 января. На первом заседании Педро Аграмунт был переизбран президентом ПАСЕ.