По состоянию на 18.00 23 января в зоне проведения антитеррористической операции боевики 22 раза нарушали режим прекращения огня. Одного нашего военного ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

На мариупольском направлении российско-оккупационные войска из минометов неоднократно вели огонь по Красногоровке. Из гранатометов и стрелкового оружия они обстреляли Павлополь, Новотроицкое, Широкино, Водяное, Лебединское.

На луганском направлении бандиты из минометов вели огонь по Троицкому, из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - по Крымскому, Новозвановке и Новоалександровке.

На донецком направлении из гранатометов и стрелкового оружия они стреляли по Авдеевке. По Пескамогонь вел снайпер, а по Луганскому - БМП противника.