"Херсонес Таврический" в оккупированном Крыму может перейти к РПЦ

Директор "Херсонеса" Светлана Мельникова считает, что передача в пользование церкви объектов заповедника "нанесет ему большой вред"

Симферопольская и Крымская епархия РПЦ направила в Росимущество заявку с просьбой передать им в безвозмездное пользование 24 объекта музея-заповедника "Херсонес Таврический" в аннексированном Севастополе.

"Это строения бывшего Владимирского мужского монастыря, которые должны быть возвращены церкви", - заявил глава Севастопольского округа протоиерей Сергей Халюта, сообщает Крым.Реалии.

"Мы готовим документы для того, чтобы исполнить закон от 11 ноября 2010 года "О передаче церковной собственности, которая находится в государственной или муниципальной собственности". То есть сегодня Симферопольская и Крымская епархия исполняет закон Российской Федерации", - сказал протоиерей.



По словам Халюты, государство должно позаботиться о строительстве современного музейного комплекса для размещения экспонатов Херсонеса Таврического.

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В свою очередь директор "Херсонеса" Светлана Мельникова заявила, что передача в пользование церкви объектов заповедника "нанесет ему большой вред".

"В тех зданиях, на которые претендует Симферопольская епархия, находятся экспозиционные площади музея, фондохранилища, реставрационные мастерские… Подобное решение нанесет большой вред херсонесскому заповеднику и не позволит ему развиваться в дальнейшем", - сказала Мельникова.

Напомним, заповедник "Херсонес Таврический" вместе с его хорой на Гераклейском полуострове входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, однако с 2014 года мониторинг сохранности музея-заповедника со стороны организации не проводится, поскольку она не признает аннексию Крыма Россией.