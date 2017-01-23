Единая страна. Какие изменения заложены в законопроект о государственном языке

В Верховной Раде зарегистрированы три законопроекта об языковой политике в Украине. Фокус разбирался, в чём их отличия и к каким последствиям они могут привести

На прошлой неделе Верховная Рада зарегистрировала проект №5670 "Закона о государственном языке". По словам идеологов законопроекта, его задача – расширить использование государственного языка в публичной сфере. У народных депутатов есть ещё две альтернативы – законопроект №5556 "О языках в Украине" и №5669 "О функционировании украинского языка как государственного и порядке использования других языков в Украине". Фокус разбирался, в чём отличия между законопроектами и к каким последствиям они могут привести.

Трое против одного

В 2012 году Верховная Рада Украины приняла закон "Об основах государственной языковой политики", более известный как "языковой закон Кивалова-Колесниченко". Закон определяет украинский язык как государственный. В то же время он существенно расширяет использование региональных языков, если больше 10% (а в некоторых случаях - меньше) населения являются их носителями.

Согласно закону, региональный язык или язык меньшинства нужно "развивать, использовать и защищать". Это обязательство "местных органов власти, органов местного самоуправления, объединений граждан, учреждений, организаций, предприятий, должностных и служебных лиц, а также граждан – субъектов предпринимательской деятельности и физических лиц". Закон предусматривает целых 18 региональных языков, среди которых, естественно, есть русский.

23 февраля 2014 года Верховная Рада проголосовала за отмену "закона Кивалова-Колесниченко", но ни и.о. президента Александр Турчинов, ни президент Петр Порошенко не подписали и не ветировали это решение парламента. Закон 2012 года действует по сей день. В ноябре прошлого года Конституционный Суд начал рассмотрение дела о его несоответствии Конституции Украины. Соответствующий запрос подали 57 народных депутатов.

Пока Конституционный суд рассматривает дело, народные депутаты не сидели сложа руки и взялись за разработку нового законопроекта, который урегулирует государственную языковую политику. Вместо одного вышло целых три. Причем соавторы каждого из законопроектов занимают руководящие должности в Комитете по вопросам культуры и духовности. Соавтором самого известного законопроекта №5670 является первый заместитель главы Комитета Ирина Подоляк, глава Комитета Николай Княжицкий причастен к законопроекту №5669, а №5556 разрабатывался вместе с Ярославом Лесюком – главой подкомитета по вопросам языка.

По уровню подготовленности законопроект №5670 выглядит наиболее полным, но вместе с этим и наиболее противоречивым. Фокус выделил пять ключевых пунктов законопроекта:

Телевидение и радиостанции должны будут вещать исключительно на государственном языке. Программы на других языках не могут занимать более 10% эфира, в случае с региональными и местными медиа – 20%. Пресса должна издаваться на украинском языке. В двуязычных изданиях тираж на украинском должен составлять не менее половины. Книги также должны издаваться на государственном языке. Это же касается производства фильмов на территории Украины. За неиспользование государственного языка государственными и местными органами власти, сферами науки, образования, культуры, книгоиздания, медиа, здравоохранения, транспорта будут налагаться штрафы. Продавец (в том числе услуг) должен предоставлять всю информацию о товаре/услуге на украинском языке. Судопроизводство будет осуществляться исключительно на украинском языке. Появятся Центр украинского языка, терминологический центр, языковые инспекторы, а также Национальная комиссия по стандартам государственного языка. Именно эта комиссия будет определять уровень знания языка, необходимый для получения гражданства. Учебный процесс в высших учебных заведениях будет вестись полностью на государственном языке. В системе школьного и дошкольного образования это регулируется Законом Украины "О государственном языке" и Законом Украины "О правах лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам".

Тарас Шамайда координатор движения "Пространство свободы", член рабочей группы по подготовке проекта №5670 "Закона о государственном языке"

– Совет по введению украинского языка во все сферы общественной жизни объединил десятки экспертов и представителей общественности, которые годами занимались вопросами украинского языка. Результат нашей работы – законопроект №5670.

Предполагаю, что задача двух других документов – усложнить принятие нашего законопроекта. Ключевые отличия в том, что наш вариант касается непосредственно украинского языка. Конституция предусматривает использование государственного языка во всех сферах общественной жизни на территории Украины. Сейчас этого нет. Во многих европейских странах есть закон о государственном языке. Два других законопроекта перемешивают вопрос с другими языками, как это было и в "законе Кивалова-Колесниченко". Вопрос государственного языка не нужно противопоставлять языкам меньшинств. Вместо этого необходимо защитить государственный язык и отдельно внести законопроект о статусе национальных меньшинств, гарантируя их права.

Второе отличие – наш законопроект подготовлен качественно. В нём нет лазеек для русификации. Он чётко описывает процедуры, систему функционирования государственных органов, разрабатывающих и контролирующих стандарты языка. Вносятся изменения в ряд отраслевых законов, которые были искажены "законом Кивалова-Колесниченко".

Закон не может указывать, на каком языке общаться. В нашем законопроекте есть норма, говорящая, что он не распространяется на личное общение и религиозные обряды. Также статус украинского языка нельзя использовать для нарушения прав национальных меньшинств.

Другое дело – публичная сфера. Каждый имеет право, чтобы его обслуживали в магазинах на украинском языке, купить технику с украинской маркировкой. Закон сбалансирован, он направлен на расширение сферы использования государственного языка до тех объёмов, которые есть в европейских странах.

Конечно, будет политическое сопротивление со стороны пророссийских сил и олигархов, которые занимаются русификацией. Именно из-за отсутствия нормального культурно-языкового пространства на востоке Украины был подготовлен грунт для российской агрессии. "Закон Кивалова-Колесниченко" продолжает этот процесс. Эта угроза опасней каких-то перспектив конфликтов из-за расширения сферы использования государственного языка.

Ян Валетов украинский писатель и журналист

– Украинцы с первого раза не понимают. Если сразу голову не оторвало, а только руки или пальцы, то народ не понимает опасности. Почему так болит языковая проблема? В музее АТО я видел ребят, которые вернулись с войны. Они обнимались и говорили друг с другом: один – на русском языке, второй – на украинском. Проблема есть только в головах людей, которые бьют кувалдой по снаряду и кричат: "А проверим, не взорвётся ли!"

Мой прогноз не очень хороший. Если долгое время играть с гранатой, она рано или поздно взорвётся. С другой стороны, у украинцев бесконечен запас оптимизма.

Языковой закон нужен. Не бывает страны без языка, армии и даже флага. Нужны преференции украинскому языку, ведь на протяжении многих лет его низводили на уровень "языка селян". Если не развивать на нём науку, искусство, то он так и останется на уровне села. Это поможет его сохранить, но не даст развиваться. Языковой закон нужен, но он должен быть таким, чтобы учитывать интересы всех частей населения. Наши мамы, бабушки и дедушки уже никогда не поменяются.

В законопроекте (№5670. - Фокус) есть рациональные зёрна, просто из него нужно убрать экстремистские вещи. Почему меня в негосударственном магазине должны обслуживать на украинском языке. Может, они хотят на китайском или английском? Другое дело, государственные чиновники должны знать государственный язык. Это полностью правильно.

Если моя книга выходит на русском, то как ей обеспечить такой же тираж на украинском? С другой стороны, должны быть преференции для украинской книги. Например, меньшие налоги. Пусть русский язык конкурирует. То же самое с украиноязычными фильмами. Это же лучше, чем говорить, что всё в Украине должно быть исключительно на украинском языке.