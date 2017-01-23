Первый день переговоров по Сирии в Астане отметился взаимными обвинениями оппозиции и правительства Асада

Первый день переговоров по мирному урегулированию гражданской войны в Сирии в Астане завершился безрезультатно. Об этом сообщает Русская служба BBC.

Постпред Сирии в ООН Башар Джаафари, возглавляющий делегацию официального Дамаска в Астане, заявил по итогам первого заседания на переговорах с повстанцами, что оппозиция ведет себя провокационно.

Он утверждает, что Мохаммед Алуш, представляющий на переговорах повстанцев, вел себя "далеким от дипломатии" образом во время первого дня переговоров.

Алуш со своей стороны обвинил турецких военных и их союзников в нарушении перемирия. Он также заявил, что для повстанцев прекращение гражданской войны путем политического урегулирования - предпочтительный вариант, но не единственный.

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С ним согласился другой представитель повстанцев Осама Абу Зейд.

"Если переговоры будут успешными, мы за переговоры. Если не будут, к сожалению, у нас нет другого выбора, кроме как продолжить борьбу", – сказал он.

Мохаммад Алуш назвал правительство президента Сирии Башара Асада террористическим и призвал включить группы союзников сирийских войск, в том числе ливанскую "Хезболлу", в глобальный список террористических организаций.

Напомним, военный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В боевых действиях участвуют правительственные войска, оппозиционеры, радикальные исламисты, курды и другие силы. Значительную часть Сирии контролируют боевики ИГИЛ.

23 января в столице Казахстана Астане начались переговоры по мирному урегулированию гражданской войны в Сирии, организованные при посредничестве России и Турции.