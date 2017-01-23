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Таллин продолжит политику непризнания аннексии Крыма

Таллин продолжит политику непризнания аннексии Крыма
Встреча президентов Украины Петра Порошенко и Эстонии Керсти Кальюлайд / Фото: AFP

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что целостность Украины должна соблюдаться

23.01.17 396
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Президент Эстонии Керсти Кальюлайд на встрече с Петром Порошенко выразила поддержку Украине. Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

Порошенко высоко оценил последовательную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и поблагодарил эстонскую сторону за поддержку Украины в противодействии продолжающейся российской агрессии.

"Твердая позиция Эстонии  и ЕС в поддержку суверенитета, территориальной целостности и независимости нашего государства, вопроса о непризнании незаконной аннексии Крыма со стороны России, позиция решительного осуждения агрессии, которая происходит на востоке нашей страны – это те позиции, за которые мы очень благодарны, и которые укрепляют наш стратегический альянс", – подчеркнул Петр Порошенко.

В свою очередь, президент Эстонии Керсти Кальюлайд отметила, что во время встречи с Петром Порошенко обсуждалась ситуация на востоке Украины и необходимость соблюдения минских договоренностей, а также важность сохранения санкций против России до тех пор, пока не будут выполнены полностью минские соглашения и Россия не будет выполнять все свои международные обязательства.

"Мы обсудили, что целостность Украины должна соблюдаться и политика непризнания аннексии Крыма с нашей стороны будет продолжаться", – сообщила президент Эстонии.

Напомним, Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.

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