Генпрокуратура вызывает Януковича на допрос 27 и 30 января

Главная военная прокуратура ГПУ вызывает беглого экс-президента Украины Виктора Януковича 27 и 30 января, чтобы допросить и ознакомить его с материалами дела о госизмене. Повестки опубликованы на сайте ГПУ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Сети появилось фото письма Януковича Путину с просьбой ввести войска

В повестках указано, что адрес для переписки с Януковичем - Россия, Ростов-на-Дону, ул. Еременко, 81, корпус "В".

Напомним, 28 ноября генпрокурор Украины Юрий Луценко в Святошинском райсуде Киева огласил уведомление о подозрении Януковичу в государственной измене. Как отметил глава ГПУ, ввиду того, что Янукович находится за пределами Украины, не прибывает на вызовы следствия и скрывается от органов следствия, содержание подозрения объявляется в устном порядке.

21 января Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство следователя военной прокуратуры о даче разрешения на проведение в отношении беглого экс-президента Украины процедуры специального (заочного) досудебного расследования в деле о государственной измене.