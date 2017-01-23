Полиция предупреждает о возможных проблемах с въездом в Киев 24 января

Завтра, 24 января 2017 года, на въездах в Киев возможно блокирование проезжей части. Об этом сообщает пресс-служба столичной Нацполиции.
"В связи с возможными акциями в поддержку урегулирования транзита и временного ввоза транспортных средств личного пользования, с 7 часов утра 24 января возможно частичное блокирование участниками этих мероприятий проезжей части на въездах в Киев", - говорится в сообщении.
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Полиция призывает граждан неукоснительно соблюдать законодательство Украины, а водителей учитывать данную информацию при планировании маршрутов движения.
Напомним, в текущем году Киевский метрополитен намерен оптимизировать график движения поездов.