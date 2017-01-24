За минувшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции зафиксировано 51 обстрел. Двое наших военных получил ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

На мариупольском направлении из минометов 120 и 82 миллиметра боевики неоднократно вели огонь по Красногоровке, Марьинке и Широкино. Из гранатометов и стрелкового оружия они обстреляли Павлополь, Гнутово, Талаковку, Новотроицкое, Широкино, Водяное, Лебединское. По Новотроицкому и Широкино огонь вели и снайперы.

На луганском направлении – из 122 миллиметровой артиллерии, минометов 120 и 82 миллиметра оккупанты вели огонь по Троицкому. Также из минометов различных калибров – по Новозвановке и Попасной. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – по Крымскому, Троицкому, Новозвановке, Новоалександровке и Станице Луганской.

На донецком направлении из 120 миллиметровых минометов российско-оккупационные войска обстреляли Луганское. Из гранатометов и стрелкового оружия – Авдеевку, Зайцево и Опытное. По Пескам огонь вел снайпер, а по Луганскому – БМП врага.