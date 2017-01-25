Киевская власть пообещала создать альтернативу маршруткам

В 2017 году на обновление подвижного состава столицы предусмотрено более 1 млрд грн

В Киевпасстрансе уверяют, что работают над усовершенствованием маршрутов городского транспорта, что в конечном итоге приведет к созданию альтернативы частным перевозчикам.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации (КГГА).

"В этом году в Программе социально-экономического развития предусмотрено выделение значительных средств на обновление подвижного состава: 300 млн грн - на автобусы, 450 млн грн - на троллейбусы, почти 260 млн грн - на трамваи. Благодаря этому мы сможем усовершенствовать существующие маршруты и внедрить новые. Тем самым Киевпасстранс создаст альтернативу частным перевозчикам", - пообещал генеральный директор КП "Киевпасстранс" Дмитрий Левченко.

В данный момент, как информируют Киевпастранс, ежедневно на столичные маршруты выходят 330 автобусов, 420 троллейбусов, 218 трамваев, 11 поездов городской электрички и два вагона фуникулера, которые перевозят 1,8 млн пассажиров в рабочие дни.

Напомним, киевские маршрутчики на днях подняли цены за проезд на 1 грн. Подорожал проезд и у частных перевозчиков Киевской области, что заставило областную власть также задуматься над созданием альтернативного коммунального транспортного предприятия.