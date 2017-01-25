Лукьяновское СИЗО начнут продавать уже на этой неделе

Заместитель министра юстиции по пенитенциарной системе Денис Чернышов заявил на пресс-конференции, что инвестконкурс по продаже Киевского и Львовского следственных изоляторов будет объявлен на текущей неделе - до 28 января.



"Я думаю, что за два года мы будем ожидать переселения уже будущих обитателей Киевского и Львовского СИЗО в новые помещения", - цитирует Чернышова Цензор.НЕТ.



При этом он подчеркнул, что строительство СИЗО за пределами городов начнется после проведения оценки Минюстом полученных предложений от участников конкурса.

Напомним, госбюджет на 2017 год предусматривает выделение 23,6 млн гривен на строительство следственного изолятора в Киевской области. Министерство юстиции намеревалось объявить инвестиционный конкурс по продаже Лукьяновского СИЗО еще в декабре.

Компания - победитель конкурса обязана будет построить новое СИЗО в поселке Коцюбинское (Киевская область).



Минюст заявил о нормативной оценке стоимости земельного участка площадью 3 га под Лукьяновским СИЗО в 9,6 млн гривен.