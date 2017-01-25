Украинские радиостанции начнут вещание на временно оккупированной территории Автономной республики Крым в начале февраля 2017 года с построенной 150-метровой телевизионной башни в селе Чонгар (Херсонская обл.). Об этом сообщил член Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский на своей странице в сети Facebook.

"С начала февраля сигнал украинских радиостанций начнет поставляться в Крым. Речь идет о Первом канале Украинского радио, Meydan, Радио Крым.Реалии, Херсон FM. Следующий этап - организация цифрового телевидения", - написал он.

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Костинский сообщил, срок строительства башни занял около двух месяцев. Все остальное время, около 9 месяцев заняли работы по просчету и международной координации радиочастот, отвода земельного участка, проведения конкурса на радиочастоты.

Развитие вещания в зоне проведения АТО и на территории Крыма проходит в рамках работы комиссии по вопросам обеспечения стабильного функционирования системы национального телевидения и радиовещания при Министерстве информационной политики.

Источник: facebook.com/s.kostynskyi

Напомним, строительство 150-метровой телерадиокоммуникационную вышки в населенном пункте Чонгар Генического района Херсонской области началось в декабре 2016 года.

Оккупационная администрация в Крыму обещает не допустить вещания украинских медиа на полуостров. Представитель оккупантов Дмитрий Полонский заявил, что вещание будет пресекаться с помощью "технических средств".