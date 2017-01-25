В Transparency International придумали, как победить коррупцию в Украине

Для того, чтобы реально улучшить уровень борьбы с коррупцией в Украине необходимо решить проблемы безнаказанности и недейственной системы правосудия. Об этом заявил исполнительный директор Transparency International Украина Ярослав Юрчишин, передает УНИАН.

"За последние годы Украина прошла много испытаний и добилась определенных положительных изменений на уровне раскрытия публичных финансов, нетерпимости населения к коррупции, нового антикоррупционного законодательства. Но безнаказанность, которую до сих пор чувствуют коррупционеры, сводит на нет положительные достижения и не дает состояться реформе. Отсутствие результатов в процессе возврата средств режима Януковича и его соратников – яркое свидетельство этого. Если не произойдет реального очищения системы правосудия, мы не сможем разорвать круг безнаказанности и перейти на качественно новый уровень", – сказал Юрчишин.

При этом отмечается, что Transparency International Украина предлагает пять шагов для осуществления реальных антикоррупционных изменений.

В частности, необходимо создать эффективную и действенную систему антикоррупционного правосудия с привлечением иностранных специалистов как активных участников процесса отбора судей этих судов. По мнению экспертов, это вместе с эффективной работой НАБУ и САП позволит активизировать борьбу с коррупцией, в частности гарантировать эффективность проверки электронных деклараций.

Также необходимо максимально активизировать все возможности для эффективного расследования и доведения до суда дел фигурантов "санкционного списка Януковича". При этом важно не только добиться осуждения, пусть и заочного, но и возврата похищенных средств, как выведенных за границу, так и оставшихся в Украине. Это же касается и фактов коррупции в действующей власти.

Рекомендуется активно привлекать бизнес, как украинский, так и международный, к установлению новых прозрачных правил взаимоотношений в треугольнике "общество – власть – бизнес".

В организации советуют с помощью методов дерегуляции, предсказуемости налогового законодательства, становления реального верховенства права обеспечить стабильные условия для ведения бизнеса, изменить его отношение к Украине.

Кроме того, предлагается провести аудит и снизить степень секретности в секторе безопасности и обороны по направлениям: статьи государственного бюджета, годовые планы государственных закупок, информация о проведении закупок и заключены контракты.

Transparency International советует наладить системную коммуникацию относительно антикоррупционной реформы с обществом и международными партнерами на базе реальных фактов и достижений, а не обещаний. Также Украина должна четко придерживаться взятых на себя международных обязательств.

Ранее сообщалось, что Украина заняла 131 место в рейтинге "Индекса восприятия коррупции". Соответствующий ежегодный рейтинг опубликовала международная неправительственная организация Transparency International.