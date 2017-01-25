Николай Полозов находится в симферопольском управлении ФСБ

Российский адвокат Николай Полозов был задержан ФСБ в оккупированном Симферополе для допроса по делу его подзащитного, заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова.

Об этом в своем Twitter написал адвокат Марк Фейгин.

Задержанный конвоирован в местное управление ФСБ.

"Полагаю, Полозова попытаются допросить, он откажется по статье 51 и его отпустят. Но цель будет достигнута - он не сможет быть защитником Умерова", - написал Фейгин.

Также подробности задержания сообщил в Twitter журналист Антон Наумлюк.

"Полозова везут в управление для допроса. Следователь Скрипка предупреждал о приводе для допроса в качестве свидетеля по делу Ильми Умерова… Полозова хотят исключить из дела Умерова в качестве защитника. Ну и попытка запугать, чтобы не работал в Крыму по делам крымских татар… В ФСБ приехал адвокат Эдем Семедляев, чтобы оказать помощь Полозову. Дежурный сообщил, что следователь уехал, а Полозова искать не будет", - написал журналист.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Полозов в ПАСЕ расскажет о преследовании украинцев в Крыму

В свою очередь первый заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джапарова на своей странице в Facebook заявила, что задержание Полозова является проявлением давления и политики устрашения России в Крыму.