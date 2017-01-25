За минувшие сутки в результате боевых действий в зоне АТО погибших в рядах украинских войск нет, один военнослужащий получил ранения. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник, передает информационно-аналитический центр СНБО.

На луганском направлении вчера боевые действия велись только в Попаснянском районе. Противник резко увеличил количество обстрелов и активно применяет тяжелое вооружение. Особенно тревожная обстановка сложилась между 1 и 2 часами, когда противник открыл огонь из пушек и минометов. Впоследствии боевые действия активизировались после 16 часов и продолжались до позднего вечера.

Всего за минувшие сутки на Луганском направлении произошло 11 вражеских обстрелов, в том числе 4 – из тяжелого вооружения. По нашим позициям выпущено более 30 мин и несколько снарядов.

На донецком направлении самая сложная обстановка была в авдеевской промзоне. С перерывами, около 4 часов, оккупанты вели массированный огонь по нашим позициям. При этом было выпущено не менее 30 мин. Также минометный обстрел со стороны противника состоялся в Невельском. Враг вел огонь прямо из Донецка (пос. Шахты им. Абакумова).

Также по одному вражескому обстрелу произошло в Луганском, Зайцево, Новгородском, Каменке.

Всего за минувшие сутки на Донецком направлении произошло 8 вражеских обстрелов, в том числе 3 – из тяжелого вооружения. По нашим позициям выпущено 40 мин.

На мариупольском направлении боевики больше всего нарушали режим тишины. Однако тяжелое вооружение вчера не применялось. Почти 80% вражеских обстрелов приходится на участок фронта Павлополь-Широкино. По-прежнему активно стреляют снайперы противника. Большинство обстрелов со стороны НВФ приходится на темное время суток.

Также противник нарушал режим тишины в Красногоровке, Марьинке, Новотроицком, Новогоригорьевке.

Всего вчера на мариупольском направлении произошло 36 вражеских обстрелов.