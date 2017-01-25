Московский суд продлил Сущенко арест на три месяца

Cрок содержания под стражей украинского журналиста продлили до 30 апреля

Лефортовський районный суд Москвы продлил арест незаконно задержанному в РФ украинскому журналисту Роману Сущенко еще на три месяца. Об этом сообщил его адвокат Марк Фейгин в Twitter.

"Суд закончился. Роману Сущенко продлён срок содержания под стражей ещё на три месяца, до 30 апреля 2017 года", - написал он.

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Суд закончился. Роману Сущенко продлён срок содержания под стражей ещё на три месяца, до 30 апреля 2017 года. — Mark Feygin (@mark_feygin) 25 січня 2017 р.

Напомним, 30 сентября ФСБ России в Москве задержала корреспондента агентства "Укринформ" Романа Сущенко, назвав его сотрудником украинской разведки, который якобы целенаправленно собирал сведения о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии Российской Федерации, являющиеся государственной тайной.

Уголовное дело возбуждено по статье "шпионаж".

Лефортовский райсуд тогда принял решение арестовать журналиста до 30 ноября. 28 ноября суд продлил срок ареста Сущенко до 30 января 2017 года.