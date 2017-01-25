Николая Полозова отпустили из ФСБ

Адвокат Николай Полозов, защищающий в российском суде интересы крымских татар Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза вышел из здания Симферопольского ФСБ.

Об этом российский журналист Антон Наумлюк сообщил на своей странице в Фейсбук.

Позже он добавил: "Я квалифицирую эти действия не как попытку допроса, а как похищение".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Оккупанты пытаются лишить Полозова статуса защитника

Напомним, ранее Полозов сообщил, что следователи грозят ему принудительным приводом на допрос в крымское отделение ФСБ. Сегодня же стало известно, что Полозова задержали сотрудники ФСБ и везут на допрос по делу его подзащитного, заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова.