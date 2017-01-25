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Главная » Страна » Николая Полозова отпустили из ФСБ

Николая Полозова отпустили из ФСБ

Николая Полозова отпустили из ФСБ
Николай Полозов в здании ФСБ / Фото Антона Наумлюка

Российский адвокат вышел из Симферопольского управления ФСБ

25.01.17 75
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Адвокат Николай Полозов, защищающий в российском суде интересы крымских татар Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза вышел из здания Симферопольского ФСБ.

Об этом российский журналист Антон Наумлюк сообщил на своей странице в Фейсбук.

Позже он добавил: "Я квалифицирую эти действия не как попытку допроса, а как похищение".

Напомним, ранее Полозов сообщил, что следователи грозят ему принудительным приводом на допрос в крымское отделение ФСБ. Сегодня же стало известно, что Полозова задержали сотрудники ФСБ и везут на допрос по делу его подзащитного, заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова.

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