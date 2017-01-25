Стала известна дата жеребьевки стран-участниц Евровидения-2017

В этот же день состоится и церемония передачи символического ключа Евровидения мэру Киева

Жеребьевка, по результатам которой станет известно, какие страны будут представлены в первом, а какие – во втором полуфинале Евровидения-2017, будет проходить 31 января в колонном зале Киевской городской государственной администрации. Об этом сообщает пресс-служба телеканала UA: Первый.

В этот же день, 31 января, состоится и церемония передачи символического ключа Евровидения мэру Киева Виталию Кличко от президента городского совета Стокгольма Евы-Луизы Эрландссон Слорак.

К ключу Евровидения, который сочетает в себе символику городов, принимавших песенный конкурс, Эрландссон Слорак во время церемонии добавит новый элемент, который будет символизировать Стокгольм.

Первая часть процедуры жеребьевки отводится на определение того, в каком из полуфиналов будут голосовать страны "Большой пятерки" (Франция, Германия, Италия, Испания, Великобритания) и страна-хозяйка конкурса (Украина), которые ежегодно автоматически проходят в финал.

Следующим шагом станет распределение между двумя полуфиналами еще 37 участников международного песенного конкурса 2017 года. Таким образом будут определены представители 18 стран, которые выступят в первом полуфинале Евровидения-2017, и представители 19 стран, выступающие во втором. Точный порядок выступлений будет определен продюсерами шоу позже.

В итоге в финал Евровидения пройдут по десять стран из каждого полуфинала. В общем, вместе с "Большой пятеркой" и страной-хозяйкой конкурса, за победу будут бороться 26 участников. За процедурой жеребьевки и ее надлежащим исполнением, согласно правилам Евровидения, будут следить представители Наблюдательного совета песенного конкурса.

Напомним, Украина получила право принимать международный песенный конкурс Евровидение-2017 после того, как украинская певица Джамала победила на этом конкурсе в 2016 году в Стокгольме. Она выступила с песней "1944", в которой рассказывается о трагедии крымскотатарского народа.

9 сентября 2016 года стало известно, что победителем отбора города-хозяина песенного конкурса Евровидение-2017 стал Киев. Главная сцена Евровидения-2017 будет обустроена в Международном выставочном центре.