Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » Стала известна дата жеребьевки стран-участниц Евровидения-2017

Стала известна дата жеребьевки стран-участниц Евровидения-2017

Стала известна дата жеребьевки стран-участниц Евровидения-2017
Фото из открытых источников

В этот же день состоится и церемония передачи символического ключа Евровидения мэру Киева

25.01.17 103
0000

Жеребьевка, по результатам которой станет известно, какие страны будут представлены в первом, а какие – во втором полуфинале Евровидения-2017, будет проходить 31 января в колонном зале Киевской городской государственной администрации. Об этом сообщает пресс-служба телеканала UA: Первый.

В этот же день, 31 января, состоится и церемония передачи символического ключа Евровидения мэру Киева Виталию Кличко от президента городского совета Стокгольма Евы-Луизы Эрландссон Слорак.

К ключу Евровидения, который сочетает в себе символику городов, принимавших песенный конкурс, Эрландссон Слорак во время церемонии добавит новый элемент, который будет символизировать Стокгольм.

Первая часть процедуры жеребьевки отводится на определение того, в каком из полуфиналов будут голосовать страны "Большой пятерки" (Франция, Германия, Италия, Испания, Великобритания) и страна-хозяйка конкурса (Украина), которые ежегодно автоматически проходят в финал.

Следующим шагом станет распределение между двумя полуфиналами еще 37 участников международного песенного конкурса 2017 года. Таким образом будут определены представители 18 стран, которые выступят в первом полуфинале Евровидения-2017, и представители 19 стран, выступающие во втором. Точный порядок выступлений будет определен продюсерами шоу позже.

В итоге в финал Евровидения пройдут по десять стран из каждого полуфинала. В общем, вместе с "Большой пятеркой" и страной-хозяйкой конкурса, за победу будут бороться 26 участников. За процедурой жеребьевки и ее надлежащим исполнением, согласно правилам Евровидения, будут следить представители Наблюдательного совета песенного конкурса.

Напомним, Украина получила право принимать международный песенный конкурс Евровидение-2017 после того, как украинская певица Джамала победила на этом конкурсе в 2016 году в Стокгольме. Она выступила с песней "1944", в которой рассказывается о трагедии крымскотатарского народа.

9 сентября 2016 года стало известно, что победителем отбора города-хозяина песенного конкурса Евровидение-2017 стал Киев. Главная сцена Евровидения-2017 будет обустроена в Международном выставочном центре.

0
Делятся
Google+VKontakte
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
В Transparency International придумали, как победить коррупцию в УкраинеЛукьяновское СИЗО начнут продавать уже на этой неделеКиевская власть пообещала создать альтернативу маршруткам

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Если Порошенко — главный враг, то Путин рано или поздно станет другом, — Тарас Чорновил 24604
  2. И Путин, и Трамп — лжецы, жулики, бандиты, самовлюблённые эгоисты, — профессор Александр Мотыль 5330
  3. Принуждение к безналу. Как украинцы обходят запрет на расчёты наличкой от 50 тыс. грн 14116
  4. Торг здесь неуместен. Что стоит помнить политикам, рассуждая о судьбе Крыма 6617
  5. Украину спасут решительные меры, но не железная рука, – футуролог Сергей Волошин 3103
  6. Кто вы, мистер президент. 8 сезонов Трамп-шоу в Белом доме 1815
  7. Сияние чистого безумия. Американский историк об уроках прошлого, которые не усвоило человечество 5069
  8. Упал на старте. Пять инцидентов на президентских инаугурациях 12714
  9. Умный врач знает, что происходит с душой человека, — Евгений Черняховский 5215
  10. Эскадра ненависти. Лучшие сериалы января 2661
  1. Кремль заходит через Молдову. Почему Кишинёв больше не может служить примером для Киева 12595 / 13615
  2. Китайцы вызвались за свой счет построить большую кольцевую дорогу в Киеве 7338 / 8291
  3. Не бери и не плати. Что требует Газпром от Украины 6750 / 7948
  4. Логвинский: Генсек Совета Европы сотрудничает с российскими наемниками и российской властью 5103 / 5692
  5. Упал на старте. Пять инцидентов на президентских инаугурациях 3766 / 12714
  6. У побережья острова Гуам появился "магический" краб 2345 / 2637
  7. Апостол праведной войны. Патриарх Филарет о том, почему нельзя захватывать храмы Московского патриархата 2101 / 2334
  8. Если Порошенко — главный враг, то Путин рано или поздно станет другом, — Тарас Чорновил 2065 / 24604
  9. Киевская власть пообещала создать альтернативу маршруткам 1785 / 2049
  10. Минюст объявил повторный конкурс на должность главного люстратора страны 1777 / 1938
  1. Китайцы вызвались за свой счет построить большую кольцевую дорогу в Киеве 45 / 8291
  2. Апостол праведной войны. Патриарх Филарет о том, почему нельзя захватывать храмы Московского патриархата 29 / 2334
  3. Кремль заходит через Молдову. Почему Кишинёв больше не может служить примером для Киева 26 / 13615
  4. Логвинский: Генсек Совета Европы сотрудничает с российскими наемниками и российской властью 25 / 5692
  5. За время войны в Донбассе погибли не менее 68 детей, ранены 186 16 / 873
  6. Куплю здравый смысл, можно без документов, — Максим Бородин 14 / 1982
  7. В Британии придумали "прививку" для определения фейковых новостей 13 / 367
  8. Сияние чистого безумия. Американский историк об уроках прошлого, которые не усвоило человечество 11 / 5069
  9. Если Порошенко — главный враг, то Путин рано или поздно станет другом, — Тарас Чорновил 11 / 24604
  10. Умный врач знает, что происходит с душой человека, — Евгений Черняховский 11 / 5215
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2016.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы со значками "Р", "Новости партнеров", "Инновации", "Позиция" и "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.