Конечный срок очистки Львова от мусора - семь дней

На заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям Львовской облгосадминистрации определились пять полигонов области, куда в течение ближайших семи дней должны вывезти мусор из Львова.

Об этом сообщает Zaxid.net.

В частности, согласились принимать отходы представители Дрогобыча, Червонограда, Борислава, Николаева и Самбора.

"Областная комиссия обязала руководителей местных органов власти заключить соглашения со Львовом, чтобы вывезти накопленные объемы мусора с территории города на полигоны области. Конечный срок очистки города - семь дней", - подчеркнул глава ОГА Олег Синютка.

Однако, мэр Львова Андрей Садовый сомневается, что мусор удастся вывезти в течение недели из-за переполненности полигонов. По его словам, Дрогобыч и Борислав и ранее принимал мусор из Львова, однако этих объемов недостаточно, чтобы решить проблему. В частности, их полигоны принимали по одной-две машине мусора в день.

Садовый в ходе заседания также предлагал направлять обращения и вывозить отходы на другие полигоны вне области. Однако Синютка заверил, что ситуация под контролем. Представители шести фирм-перевозчиков также заявили о готовности вывозить мусор.

Напомним, проблемы с вывозом мусора у Львова начались 29 мая прошлого года, когда в селе Великие Грибовичи, где находится львовская свалка, начался пожар. После происшествия местный сельсовет запретил Львову вывозить мусор на свалку. В итоге городу пришлось легально и нелегально вывозить отходы на разные полигоны в области и других регионах.