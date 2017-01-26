Конкурс на должность главы Нацполиции: тестирование успешно прошли 10 кандидатов

10 из 43 кандидатов успешно прошли тестирование в конкурсе на должность руководителя Национальной полиции. Об этом на пресс-конференции сообщил секретарь конкурсной комиссии Евгений Захаров, передают Украинские новости.

Всего на тестирование были приглашены 46 кандидатов, но 3 из них не явились.

"Мы провели эту работу и отобрали 10 кандидатов", - сообщил он.

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Тестирование успешно прошли замглавы Нацполиции Константин Бушуев, начальник департамента уголовного розыска Нацполиции Сергей Князев, начальники областных управлений полиции в Донецкой и Одесской областях Вячеслав Аброськин и Дмитрий Головин, депутат Киевсовета Леонид Антоненко (Самопомичь), адвокат Геннадия Корбана Алексей Шевчук, глава центра бесплатной правовой помощи Андрей Вишневский, замначальника юрслужбы предприятия Александр Берладин, прокурор Вадим Гиренко и гендиректор инвестгруппы "Инеко" Станислав Людкевич,

С кандидатами, прошедшими тестирование, будет проведено собеседование.

Напомним, конкурсная комиссия должна не позднее 15 февраля 2017 года передать на рассмотрение министру внутренних дел список финальных претендентов на должность главы Национальной полиции.